美政府停擺30天　萬斯警告航空將現災難

中評社北京10月31日電／據新華網報導，截至30日美國聯邦政府已“停擺”整整30天。美國副總統萬斯當天警告說，如果“停擺”持續到11月下旬的感恩節假期旅行季，美國航空交通可能將面臨一場“災難”。



當天，萬斯在白宮與交通部長達菲及航空公司和業界高管等舉行圓桌會議，討論政府“停擺”持續對空中交通造成的影響。



萬斯在會後對記者表示，“停擺”持續到11月下旬可能會導致空管員缺勤和航班延誤更多、機場安檢排隊時間更長，“這可能會是一場災難”。



達菲也在記者會上警告說，政府“停擺”僵局持續至感恩節假期對航空業來說“將是一場災難”。他補充說，10月是美國航空旅行淡季，航班受政府“停擺”影響較小，但11月人們出行需求會大幅增加。



受“停擺”影響，美國空中交通管制人員嚴重短缺造成多地機場航班延誤甚至取消，機場運營也受到影響。據美國航班跟蹤網站的數據，僅30日當天，全美因各種原因已有超過6000架次航班延誤，超1000架次航班取消。美國聯邦航空局當天還對華盛頓里根國家機場和達拉斯－沃思堡國際機場短暫下達“地面停飛”令。



美國長期面臨空中交通管制人員短缺的難題，許多空管員在政府“停擺”前就已被迫超時上班。聯邦政府“停擺”以來，約1.3萬名空中交通管制員和負責機場安檢工作的約5萬名員工被迫無薪工作，請病假的員工日漸增多。達菲28日曾表示，26日和27日的航班延誤中分別有44%和24%是由空中交通管制員缺勤造成的，而政府“停擺”前這一比例平均僅為5%。