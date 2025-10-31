日本新政府經濟“闖關”挑戰重重

中評社北京10月31日電／據經濟日報報導，日前，日本自民黨總裁高市早苗在臨時國會眾議院和參議院首相指名選舉中均勝出，當選日本第104任首相。當前，日本經濟形勢複雜嚴峻，從內部看，財政政策、貨幣政策面臨兩難，物價持續上漲，民眾生活承壓；從外部看，複雜國際局勢威脅日本賴以支撐的對外貿易環境，日美關稅談判雖取得階段性成果，但後續落實仍存在不確定因素。經濟問題成為高市政府必須面對的首要課題，有觀點認為，當前經濟政策難以化解日本經濟面臨的結構性矛盾，施政效果有待檢驗。



控制物價上漲效果存疑。日本總務省數據顯示，截至今年8月，日本核心消費價格指數（CPI）連續48個月同比上升。今年1月至7月，日本核心CPI漲幅連續7個月保持在3%以上。高市早苗在施政演說中指出，其內閣首要任務就是應對民眾面臨的物價上漲問題。具體舉措包括在本屆國會期間取消臨時汽油稅、提供嚴冬期間的電費和燃氣費補貼以及提高個稅起徵點等。有觀點認為，取消汽油稅等減稅政策可能進一步推升通脹，與其政策目標自相矛盾；還有經濟學界人士指出，鑒於當前物價上漲的主要原因是食品價格持續高企，能源措施對高物價的改善效果難以持續。國民民主黨代表玉木雄一郎質疑其措施細節不夠，看不到控制物價上漲的任何具體措施。



新經濟路線前景堪憂。據日本媒體報導，新政府將設立“日本成長戰略會議”，通過積極的財政政策，實現增加國民收入、改善消費信心和增加稅收的良性循環，現行“新資本主義實現本部”將被廢除。該機構是岸田文雄擔任首相時設立，在日本實現“增長與分配的良性循環”目標進程中發揮了一定作用，石破茂政府時期得以延續。高市早苗主張利用國家資金，對人工智能和半導體等戰略領域進行大膽投資，推進“地區未來戰略”，支持跨地區開展業務的龍頭企業，並呼籲向地方大規模投資。不過，如果再將高市早苗倡導的對防災、糧食和能源安全等投資全部納入臨時國會的經濟刺激方案，政府財政將難以支撐其經濟路線。還有觀點認為，所謂“成長戰略”不過是又一種形式的財政擴張，最終恐將重蹈安倍政府增長戰略受挫的覆轍。



對美交涉恐加劇財政負擔。日美首腦會談成為考驗高市早苗外交手腕的最直接舞台，高市早苗決定通過購買美國大豆、液化天然氣（LNG）、汽車及大米等展示積極合作意向。據報導，特朗普政府有意要求日本將國防開支占國內生產總值（GDP）比重由2%提高至3.5%。當前日本政府計劃通過補充預算將2025財年國防開支提高至GDP的2%，但資金來源尚無着落，如果該數字增加至3.5%，將再給日本財政帶來10萬億日元的重壓。岸田文雄執政時期曾提出通過增稅填補缺口的方案，因黨內強烈反對而擱淺。高市政府若在未確保資金的情況下強行提高防務預算，勢必增加國債發行量，推高長期利率，引發日元貶值與市場不穩。此外，在日美談判成果中還有5500億美元的投資仍屬“懸案”，如雙方對投資理解仍不一致，美方強勢要求日本政府“真金白銀”足額投資，將給日本財政帶來更加嚴峻的考驗。