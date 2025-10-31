《國土重光—紀念台灣光復80周年》將播出

紀錄片截圖 中評社北京10月31日電／十四屆全國人大常委會第十八次會議24日經表決，通過了關於設立台灣光復紀念日的決定，以法律形式將10月25日設立為台灣光復紀念日。為紀念台灣光復80周年，由中共中央台灣工作辦公室、中華全國台灣同胞聯誼會與中央廣播電視總台聯合出品，總台華語環球節目中心承制的6集紀錄片《國土重光—紀念台灣光復80周年》即將播出。



（45秒宣傳片）



八十年前，抗戰勝利，台灣光復。國土重光，對於台灣而言，是回家，是重生；對於中國而言，是勝利，是榮耀；對於世界而言，是正義，是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。全片共分《甲午之殤》《誓死保台》《不屈抗爭》《山海同袍》《破曉曙光》《回歸祖國》6集，通過嚴謹的歷史考證和專家學者、親歷者的解讀，還原兩岸同胞血脈相連的史實，揭露日本侵占並殖民台灣50年的殘酷剝削與壓迫，再現台灣人民心向祖國、對外來侵略始終不屈的民族精神，昭示中國終將統一、也必將統一，是任何勢力都無法阻擋的歷史大勢。



（1分30秒宣傳片）



攝制組輾轉十多個省市和台灣地區採訪拍攝，並赴中央檔案館、中國人民抗日戰爭紀念館、中國第二歷史檔案館、國家圖書館、中國閩台緣博物館、福建省檔案館、日本國會圖書館、美國國家檔案館等拍攝大量的歷史文物和檔案文獻、日記、書信等，獲取了許多珍貴視頻，很多內容系首次披露。



本片展現了台灣少數民族起源於長江流域、與大陸的民族和族群同根同源的最新考古學成果；首次披露日本覬覦台灣的《樺山資紀日記》相關內容；完整呈現台灣同胞反抗日本強占台灣的乙未戰爭的過程，還原當時駐台清軍將領劉永福、吳彭年、楊泗洪等人聯合台灣士紳丘逢甲、“抗日客家三傑”吳湯興、徐驤、姜紹祖等一批台灣抗日志士誓死保衛台灣的鬥爭，“與其生為降虜，不如死為義民”的愛國壯舉與悲壯場景，令人震撼動容。

