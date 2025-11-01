慶州拉罕酒店辦APEC晚宴 展韓國魅力

慶州拉罕精選酒店會議大廳（Convention Hall）（圖片來源：拉罕精選酒店網站） 中評社慶州11月1日電（記者 崔銀珍）2025年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，韓國總統李在明31日晚在慶州拉罕精選酒店（Lahan Select Gyeongju）出席國賓歡迎晚宴。該酒店作為本次APEC會議的主要接待場所之一，以融合傳統與現代的多元文化，向來自世界各國的貴賓展示韓國的獨特魅力。



拉罕精選是拉罕酒店集團的最高端品牌，日本首相高市早苗與印尼總統普拉博沃·蘇比安托均下榻於此。酒店方面介紹，為使各國領導人能在繁忙的會議日程中自然體驗韓國文化，已在細節上傾注大量心思。



酒店內的復合文化空間“慶州散步”陳列了APEC成員經濟體的代表書籍，象徵成員間的互聯共融。館內還展出描繪韓國自然風光的攝影集，以及諾貝爾文學獎得主韓江的代表作品等，呈現出韓國文學與藝術的多層面魅力。



此外，以慶州石窟庵為靈感的燈具、月亮罐造型香薰蠟燭、螺鈿貼紙等文創產品，將韓國傳統美學以現代設計重新演繹；在“慶州商店”中，還推出了擁有350年歷史的地方名酒“大夢齋1779”與“大夢齋生米酒12號”等慶州特產。



為入住的領導人準備的禮物亦充滿地方特色，包括以蓮花結裝飾的傳統紅包袋與歡迎卡、HohoDang真絲機艙拖鞋、喜鵲螺鈿掛飾、慶州良洞村的傳統米果與“羅井茗茶”、拉罕酒店香囊及韓國代表書籍。據悉，高市早苗首相與普拉博沃總統獲贈韓江《Healing Humans》（《恢復中的人類》英文版）及《Korean Art Book》。



為滿足不同文化與宗教背景的需求，酒店提供洗衣及人工智能（AI）口譯服務，並為來自各國的賓客準備了清真、素食等多樣化餐飲。



拉罕酒店方面表示：“我們希望各國貴賓在返回本國後，仍能回憶起韓國的美麗與慶州的魅力。今後也將通過體現地域特色與文化價值的差異化內容，努力成為代表韓國的本地酒店品牌。”



（後方支援記者：郭至君）