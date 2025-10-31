關鍵指標創新高！廣交會透出外貿新氣象

10月27日，採購商在第138屆廣交會第二期展會上查看瓷器餐具產品。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月31日電／據新華社報導，廣交會是中國外貿的“晴雨表”和“風向標”。從10月15日至11月4日分三期舉辦的第138屆廣交會，萬商雲集“人氣旺”。參展企業超3.2萬家，優質企業突破1萬家，前兩期吸引近24萬名採購商，廣交會關鍵指標創新高，透出外貿新氣象。



共享“中國機遇” 境外採購商近24萬名



本屆廣交會第二期10月27日閉幕，前兩期展覽累計吸引來自223個國家和地區的近24萬名境外採購商到會，比上屆同期增長6.8%，再創新高。其中，歐盟、中東、美國、南美採購商數量增長明顯。



德國歷德卡福連供應鏈管理有限公司在亞洲深耕20年，如今已發展了覆蓋亞太地區並以中國為根基的成熟區域網絡。



該公司中國總經理斯特凡·希爾蓋斯特說：“無論是裝點日常生活的家居飾品與家具，還是重塑現代生活方式的智能設備與高端電子產品，展會上豐富多樣的產品，都充分顯示中國本土生產的創新活力與供應鏈的不凡實力。”



在不少境外採購商看來，廣交會是深入瞭解中國製造發展動態的重要窗口，通過交流對話，發現協作新契機。



從服裝行業到家居百貨，馬來西亞採購商陳建偉的生意版圖不斷拓展。他說：“這一路穩步發展離不開中國製造的助力，尤其是廣交會帶來的寶貴機遇。”



如今，陳建偉以股東身份與中國合作夥伴在馬來西亞聯合設廠，將中國的生產技術、質控標準與本地市場資源銜接，共同深耕東南亞市場。對未來他充滿信心：“要將市場從馬來西亞再輻射到新加坡、泰國、印尼等周邊國家。”



廣交會第三期31日開幕，主辦方預計本屆廣交會到會專業採購商和頭部採購企業均超過上屆。

