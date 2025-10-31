】 【打 印】 
中原豫資投資控股集團原黨委書記接受調查
　　中評社北京10月31日電／據中央紀委國家監委網站消息，據河南省紀委監委消息：中原豫資投資控股集團有限公司原黨委書記、董事長秦建斌涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。

