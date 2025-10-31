10月份中國製造業PMI為49.0%

中評社北京10月31日電／中國國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會10月31日發佈數據顯示，受國慶中秋假期前部分需求提前釋放及國際環境更趨複雜等因素影響，10月份，製造業採購經理指數（PMI）為49.0%，比上月下降0.8個百分點。



數據顯示，10月份，生產指數和新訂單指數分別為49.7%和48.8%，比上月下降2.2個和0.9個百分點。大、中、小型企業PMI分別為49.9%、48.7%和47.1%，比上月下降1.1個、0.1個和1.1個百分點；大型企業生產指數和新訂單指數分別為50.9%和50.1%，均連續6個月位於擴張區間，製造業大型企業產需持續釋放。



“10月份，綜合PMI產出指數為50.0%，位於臨界點，表明我國企業生產經營活動總體穩定。”國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧說。



三大重點行業保持擴張，市場預期總體樂觀。10月份，高技術製造業、裝備製造業和消費品行業PMI分別為50.5%、50.2%和50.1%，繼續位於擴張區間。生產經營活動預期指數為52.8%，持續位於擴張區間，表明多數製造業企業對市場發展預期保持樂觀。



“三大行業PMI均保持在擴張區間，且生產指數和新訂單指數都運行在51%左右，製造業中的新動能和消費品製造業仍保持穩中有增態勢，較好托底製造業整體運行。”中國物流信息中心分析師文韜說。



隨著全國統一大市場建設縱深推進，市場價格積極變化繼續累積。裝備製造業購進價格指數和出廠價格指數均連續3個月環比上升；高技術製造業購進價格指數和出廠價格指數較上月均有所上升。



文韜表示，綜合來看，10月份製造業企業生產活動小幅放緩，大中小企業運行均有所承壓，但新動能和消費品製造業保持穩中有增，市場價格仍有積極變化，宏觀經濟有穩定運行基礎。