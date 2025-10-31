】 【打 印】 
四川住建廳黨組成員何洪波接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-10-31 16:02:22


　　中評社北京10月31日電／據中央紀委國家監委網站消息，據四川省紀委監委消息：四川省住房和城鄉建設廳黨組成員、副廳長何洪波涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受四川省紀委監委紀律審查和監察調查。

