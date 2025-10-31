】 【打 印】 
吉林省市場監督管理廳黨組成員張恒接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-10-31 16:01:55


　　中評社北京10月31日電／據中央紀委國家監委網站消息，據吉林省紀委監委消息：吉林省市場監督管理廳黨組成員、副廳長，四平市委原常委、副市長張恒涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，目前正接受吉林省紀委監委紀律審查和監察調查。

