貴州遵義市委副書記劉承東接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-10-31 16:01:26


　　中評社北京10月31日電／據中央紀委國家監委網站消息，據貴州省紀委監委消息：貴州省遵義市委副書記劉承東涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受貴州省紀委監委紀律審查和監察調查。

