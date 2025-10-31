湖南省郴州市委原常委黃崢嶸被“雙開”

中評社北京10月31日電／據中央紀委國家監委網站消息，據湖南省紀委監委消息：日前，經湖南省委批准，湖南省紀委監委對湖南省郴州市委原常委、統戰部原部長黃崢嶸嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，黃崢嶸喪失理想信念，背棄初心使命，對組織不忠誠不老實，轉移隱匿證據，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金；組織原則缺失，跑官買官，在幹部人事工作中違規為他人謀取利益；廉潔底線失守，借用管理和服務對象的車輛，違規從事營利活動；私德不修；利用職務便利為他人謀取利益，非法收受財物，數額特別巨大；利用職務便利侵吞公款，數額巨大。



黃崢嶸嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、貪污犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質惡劣、情節嚴重，應予嚴肅處理。根據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經湖南省紀委常委會會議研究並報湖南省委批准，決定由湖南省紀委給予黃崢嶸開除黨籍處分；由湖南省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



