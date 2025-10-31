2025金融街論壇年會取得一批重要成果

中評社北京10月31日電／據人民日報報導，10月27日至30日，2025金融街論壇年會在北京舉行。來自30多個國家和地區的400餘名嘉賓深度參與38場議題活動，取得一批重要成果。



圍繞“十五五”金融改革發展方向、進一步做好金融“五篇大文章”，國家金融管理部門發布一系列金融政策。



“我們將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，實施好適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，提供短期、中期、長期流動性安排，保持社會融資條件相對寬鬆。”中國人民銀行行長潘功勝表示。



國家金融監督管理總局局長李雲澤表示，將推動構建直接融資與間接融資協同、投資於物與投資於人緊密結合、融資期限與產業發展匹配、國內市場與國際市場聯動的金融服務新模式，強化對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持。



中國證券監督管理委員會主席吳清表示，將擇機推出再融資儲架發行制度，進一步拓寬併購重組支持渠道，促進上市公司產業整合、做優做強。



中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新表示，將統籌發展和安全，持續深化外匯領域改革開放，守住不發生系統性風險底線，著力構建更加便利、更加開放、更加安全、更加智慧的外匯管理體制機制。



作為本屆論壇年會的重要活動，以“人工智能時代金融生態變革”為主題的全球系統重要性金融機構會議，吸引了29家全球系統重要性銀行全部線下參會，國際金融機構高層雲集，參會規格創下新高。



數字技術突破性應用與金融高水平開放形成歷史性交匯，既孕育著發展新質生產力的澎湃動能，也面臨算法黑箱、數據跨境安全、新型欺詐等一系列新型風險形態。北京市副市長孫碩表示，在統籌推進金融業高質量發展和高水平安全中，北京注重堅持“四個強化”：強化監管協同，夯實全鏈條風險防控體系；強化法治保障，營造穩定透明可預期的金融環境；強化科技賦能，打造智慧風控北京範式；強化開放合作，積極參與全球金融治理。

