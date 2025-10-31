中央通報两起整治形式主義為基層減負典型

中評社北京10月31日電／據新華社報導，日前，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制辦公室會同中央紀委辦公廳對2起整治形式主義為基層減負典型問題進行通報。具體如下：



1.湖南省衡陽市耒陽市不顧當地實際規劃建設童車產業園，誇大數據，虛報產值。近年來，耒陽市未經充分研究論證，在當地不具備童車產業集聚發展條件的情況下，提出打造“百億級”童車產業園。由於支撐條件不足、缺乏龍頭企業帶動，童車產業發展遠不及預期。耒陽市多次在內部材料和媒體上誇大宣傳已有60餘家企業入駐投產，正在建設全省名副其實的“童車小鎮”，並連續多年虛報產業園產值。實際上，目前童車產業園僅建成投用2棟廠房，衹有1家童車組裝企業和4家配套小微企業入駐，2024年產值2165萬元、稅收25.7萬元，企業用工不到100人，數據虛假問題突出。



2.中國信息協會開展典型案例評選存在形式主義傾向，加重基層負擔。中國信息協會2025年9月主辦縣（市、區）12345熱線發展大會，發布152個“縣（市、區）12345熱線新質發展典型案例”並授牌，案例評審存在重形式輕實效現象，一些案例質量不高，有的將常規工作包裝成典型案例，有的案例做法違反了《整治形式主義為基層減負若干規定》中“不得隨意設置‘一票否決’和簽訂責任狀事項”、“不得按月度、季度頻繁搞排名通報”、“嚴控對基層督查檢查考核總量”的要求。同時，會議承辦單位還以案例入選為由勸導縣（市、區）參會並收取會議費。



以上問題反映出有的地方和社會組織力戒形式主義、官僚主義意識樹得不牢，為基層減負精神吃得不透、要求把握不嚴。有的政績觀偏差，發展產業不顧資源禀賦條件，急功近利甚至不惜數據造假；有的以案例評選等方式開展各類評比評獎活動，方法簡單甚至收取相關費用，增加基層負擔。



基層是貫徹落實黨中央決策部署的“最後一公里”，絕不能被形式主義、官僚主義束縛手腳。各級黨組織要切實履行主體責任，持之以恒抓深抓實整治形式主義為基層減負。各地區各部門要堅持實事求是、求真務實，謀劃工作、推動發展要從實際出發，按客觀規律辦事。各級黨員、幹部要牢固樹立和踐行正確政績觀，發展產業要立足實際發揮比較優勢，不急功近利、貪大求全，不搞“數字政績”、“虛假政績”。有關部門要加強對各類評比評獎等活動的監督管理，防止重形式輕實效，加重基層負擔甚至謀取經濟利益。有關地方和單位要牢牢扛起整改責任，對症下藥、舉一反三，既抓好點上改，更注重面上治，堅決防止同類問題反復發生，持續推動《整治形式主義為基層減負若干規定》落地見效。



