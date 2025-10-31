把旅行變成公益　他將溫暖送到更多孩子手中

圖為愛心物資搬運現場。 (圖片來源：中國僑網/受訪者供) 中評社北京10月31日電／據中國僑網微信公眾號，“和大家一起用善舉為需要的人遮點風擋點雨，讓更多愛心落到實處，再累也值得。”中老青年合作發展協會聯合創會會長盧柏克在接受小僑採訪時如是說。



熱心公益的起點



盧柏克1990年在甘肅禮縣出生。2012年，經歷了一次生意失敗後，他決定帶著僅有的66元人民幣，踏上一段走遍中國的旅程。



在3年的時間裡，盧柏克一邊打工，一邊旅行。“在穿越騰格裡沙漠時，我遇到了一個失去雙親的女孩。”他回憶稱，她靠撿廢品維持生計，還要照顧臥病在床的爺爺。“我想盡己所能幫助她，在把相關情況發布到網上後，女孩得到了很多人的幫助與支持，最終得以重返校園。”



此後盧柏克漸漸將旅行與公益事業結合在一起，開展各類愛心活動，幫助更多需要幫助的人。



給更多老撾兒童送溫暖



在老撾，許多山區民眾生活物資普遍匱乏，基於這一現實，盧伯克有了策劃公益行動的想法。



“中老青年合作發展協會成立的初衷之一就是積極開展慈善活動回饋社會，幫助更多需要幫助的人。”盧柏克介紹，協會2016年首次組織老撾公益行活動，2017年聯合四家社會組織，帶領百名中老青年向老撾中部和北部捐贈十萬件閑置物資，包括衣物、浴巾和毛毯等。

