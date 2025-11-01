黃清賢答中評：統一進程已經進入新階段

南開大學台灣政治研究中心主任、中國國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢接受中評社記者採訪（中評社 林艷攝） 中評社北京11月1日電（記者 林艷）南開大學台灣政治研究中心主任、中國國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢10月29日出席十六屆津台會並接受中評社記者表示，兩岸關係正面臨一個關鍵的轉折點，統一進程已經進入到一個新的階段，台灣應在共議統一中找到正確定位點，做出最好的選擇。



中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧日前在紀念台灣光復80周年大會上提出，有強大祖國作後盾，和平統一後有七個“更好”，包括台灣經濟社會發展、能源供應保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、台灣同胞民生福祉、精神文化生活會更好，引發兩岸熱議。



黃清賢表示，兩岸關係走到現在，正面臨一個關鍵的轉折點。從習近平總書記給鄭麗文主席的賀電，到王滬寧主席的光復紀念活動講話，乃至於“鐘台文”三篇文章，可以看到大陸希望台灣在中國式現代化過程中也能夠搭上列車，而要搭上這個列車，就必須在兩岸治理上有所突破。兩岸治理的突破代表了以人民為中心的關懷。



黃清賢指出，兩岸為什麼要統一，除了歷史告訴我們，兩岸應該統一也必將統一之外，更重要的是統一之後會給台灣人民乃至兩岸同胞帶來怎麼樣的好處。他認為，這七個“更好”包括經濟、安全和生活等，這些都代表了我們這一代中國人從站起來、富起來到強起來，在中國式現代化中實現共同富裕的目標不僅能在大陸發揚光大，也會帶著台灣同胞發展得更好。同時也會讓其他國家看到，除了美西方的現代化之外，我們還有一條新的現代化道路，那就是“兩岸和平統一”，兩岸人民能夠過得更好，全世界人民也都可以有這樣的光明前景。



黃清賢認為，王滬寧主席的講話其實也是史無前例地對“兩制”台灣方案向前推進的內容做了一些更詳實的論述。從這七個利好也可以看到，“兩制”方案希望達到的目標，也可以看到大陸對於推進統一是充滿信心的。他指出，當前統一確實已經進入到一個新的階段，也就是在面對百年未有之大變局及特朗普關稅大棒亂飛亂局下，如何在兩岸更好的共同目標下共議統一，台灣應從中找到正確的定位點，做出最好的選擇。



黃清賢表示，十五五規劃不僅是給予了大陸同胞融入全國統一大市場的機會，也讓台灣同胞擁有可以更好地加入高水平對外開放的契機，同時也為兩岸統一開闢了新型道路。