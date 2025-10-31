“祥開萬象　故宮與西藏文物聯展”正在舉行

10月30日，遊客在西藏博物館“祥開萬象——故宮與西藏文物聯展”上參觀。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月31日電／據新華社報導，為慶祝西藏自治區成立60周年，故宮博物院和西藏自治區文物局聯合主辦“祥開萬象——故宮與西藏文物聯展”，展示故宮博物院、西藏博物館、布達拉宮、羅布林卡等四家文博單位95件套（114件）文物，吸引眾多遊客前往參觀。該展覽於8月28日在拉薩開展，將持續至12月1日。