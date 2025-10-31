】 【打 印】 
額濟納：晚秋胡楊美
http://www.CRNTT.com   2025-10-31 16:10:20


這是10月30日拍攝的胡楊林（圖片來源：新華社）。
　　中評社北京10月31日電／據新華社報導，晚秋時節，內蒙古額濟納旗的胡楊林別有風骨，蒼老遒勁，美不勝收。 


