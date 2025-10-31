金融街論壇年會奏響金融開放合作時代強音

這是10月27日拍攝的2025金融街論壇年會開幕現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京10月31日電／據新華社報導，在世界經濟格局深刻變革的背景下，開放合作已成為穿越不確定性迷霧的明燈。哪裡是“確定性的綠洲”？答案顯而易見。



10月27日至30日，以“創新、變革、重塑下的全球金融發展”為主題的2025金融街論壇年會在北京舉行。來自30多個國家和地區的400餘位嘉賓齊聚一堂，在北京金融街洞見前沿、碰撞思想、共商合作。



連日來，記者深入論壇年會採訪，感受金融脈搏躍動，聆聽變革下的開放合作時代強音。



全球金融“會客廳”搭建多維度對話橋梁



“我們致力於深化夥伴關係，促進資本流動與創新發展，共同構建更加緊密的全球金融網絡。”阿聯酋投資部副部長穆罕默德·阿爾哈維在金融街論壇年會阿布扎比分會場上說，“中國仍然是全球最具吸引力的投資熱土之一”。



10月28日下午，一場跨越6000公里的“雲端對話”將北京與阿布扎比緊密相連。兩地會場的實時互動熱烈，共識在交流中不斷深化。據瞭解，今年論壇年會首次設立5個境外分會場，覆蓋東南亞、中東、歐洲、北美等地區。阿布扎比、杜拜、卡薩布蘭卡、法蘭克福等國際金融中心城市的代表踴躍參與，展現出全球金融界加強溝通的強烈意願。



連日來，40餘場專題討論和投融資對接活動座無虛席。“金融與科技雙向賦能推動產業高質量發展”“數智化時代下的金融風險防控與協同治理”等成為熱議焦點。會場外，首次在金融街購物中心噴泉廣場設置的交流空間，成為參會者自由洽談的“思想集市”。



匯豐集團亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建深有感觸。“金融街論壇年會為國際金融機構把握中國政策導向、理解監管思路提供了重要窗口。”他對記者說，匯豐持續看好中國市場，將匯豐人壽保險持股比例從50%提高到100%，匯豐前海證券持股比例從51%提高至90%，這些都是對中國金融開放政策的積極回應。

