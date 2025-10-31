美關稅衝擊致德國主要車企前三季度利潤下滑

中評社北京10月31日電／據新華網報導，德國汽車製造商大眾集團30日發布財報顯示，美國關稅措施給公司造成的損失可能高達全年50億歐元。近日，多家德國車企在財報中表示，美國大幅提高汽車進口關稅對今年業績造成較大衝擊。



大眾財報顯示，公司今年前9個月營業利潤54億歐元，同比下降58%，其中，第三季度營業虧損13億歐元。大眾集團首席財務官兼首席運營官阿爾諾·安特利茨表示，集團營業利潤下滑的重要原因是美國加征關稅，預計相關影響將持續。



財報還顯示，今年前三季度，大眾全球銷量為658萬輛，同比增長1.8%，其中，北美市場銷量下滑11%。



大眾旗下保時捷公司日前發布財報顯示，公司今年前9個月營業利潤從去年同期的40億歐元大幅降至4000萬歐元。



梅賽德斯－奔馳集團29日發布財報顯示，今年前三季度淨利潤為38.8億歐元，同比減少一半，其中，汽車業務銷量、營收和利潤均出現下滑。財報認為，美國關稅政策等宏觀因素給公司業績帶來不確定性。



德國《商報》30日報導說，美國推行的關稅政策使德國汽車品牌承受較大壓力。德新社當天在一篇評論中說，汽車等關鍵行業需求疲軟正困擾德國工業，而美國高關稅也阻礙了“德國製造”產品出口。