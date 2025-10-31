我國首次送小鼠進入“太空家園”

中評社北京10月31日電／據新華社報導，即將隨神舟二十一號載人飛船上行的4只小鼠，10月31日由中國科學院專家從48只備選小鼠中選定。這是我國首次送小鼠進入“太空家園”。



中國載人航天工程新聞發言人張靜波此前介紹，將首次在中國空間站實施哺乳動物空間科學實驗，選用兩雌兩雄4只小鼠，隨飛船上行並進行在軌飼養，重點研究失重、密閉等空間條件對小鼠行為模式的影響，之後隨飛船返回地面，進一步開展科學研究，探索小鼠多組織器官在空間環境的應激響應和適應性變化規律。



“這4只黑色小鼠，選用C57BL／6品系，遺傳均一性好、個體間差異小，有利於開展空間實驗和科學數據采集。”中國科學院動物研究所副研究員李天達介紹了“太空小鼠”的選拔細節，根據生長曲線、生理生化指標等多項標準，對300只參選小鼠進行初選；進入復選的100只小鼠，要經歷前庭功能和適應性飼養訓練；篩選和訓練合格後的48只小鼠，從北京運抵酒泉衛星發射中心進行環境適應性飼養。



李天達說：“今天一早，我們確定了最終上天的4只小鼠，將以‘雌雄同籠’的方式裝在兩個小鼠實驗單元中，開啟太空之旅。”



據瞭解，小鼠是生命科學研究領域最為常用的實驗動物之一，其基因組與人類高度相似。研究小鼠多組織器官在空間環境的應激響應和適應性變化規律，有助於探索空間環境對哺乳動物的影響機制。



小鼠在太空如何生活？李天達從多個方面進行解答：首先裝置內的動物照明會在早7點亮起、晚7點關閉，保持與地面相同的生物節律；鼠糧不僅營養均衡，還製作得較為堅硬，以減少殘渣並適合小鼠的磨牙習性；裝置內部的定向風場會將毛發、糞便等垃圾吹入排洩物收集盒，保持小鼠飼養環境整潔……



截至目前，空間站已陸續迎來斑馬魚、果蠅等小動物。載人航天工程進入空間站應用與發展階段以來，我國持續開展空間生命科學、空間材料科學、微重力燃燒科學等多學科領域在軌科學實（試）驗，科研成果服務國計民生。



按計劃，神舟二十一號航天員乘組在軌期間將新開展27項科學與應用項目。