中評社北京10月31日電／網評：促低空經濟飛得更穩



來源：人民網 作者：張林山（作者為國家發展改革委經濟體制與管理研究所產業體制研究室主任）



低空經濟不僅豐富了消費場景與業態，也能成為提升社會治理效能、完善公共服務的抓手



無人機送生鮮到社區，植保機巡田防治病蟲害，醫療機跨區遞送急救藥……如今，低空經濟正加速融入生產生活各領域，日益成為推動經濟增長、重塑社會服務模式的新動能。



低空經濟前景廣闊，但其“騰飛”之路並非坦途。比如，應用場景普及尚需時日，管理體系面臨全新挑戰。尤為關鍵的是，傳統空域管理模式已難以精準適配高頻次、高密度、多元化飛行的新特點，亟須探索建立既能保障安全又能釋放活力的監管框架。這要求我們必須探尋一條兼顧安全與發展、創新與規範的低空經濟發展之道。



探索發展之道，安全是無可動搖的基石。低空空域管理不僅決定低空經濟的商業可行性，更與國家安全與公眾安全密切相關。發展低空經濟，必須堅持穩中求進，將安全貫穿於規劃、技術、運行、監管的全鏈條。比如在廣東深圳，相關企業的無人機初期主要在封閉場景中開展配送服務，並逐步獲批在人口密集區120米以下空域以超視距方式進行物流配送。同時企業還持續強化無人機關鍵子系統中的冗餘備份，形成“冗餘備份運行—安全迫降—開傘”的三級安全保障體系。在對安全性要求最高的載人飛行方面，更需堅持穩步推進，確保萬無一失。發展低空經濟，安全是前面那個“1”，有了這個“1”，才能為產業發展增添更多“0”。



探索發展之道，必須堅持因地制宜。當前低空經濟概念火熱，但發展仍處於初級階段，尚未形成一套成熟且普遍適用的發展模式。各地應避免盲目跟風，需根據本地實際情況探尋適合的發展策略。比如，能源產業發達地區可借助無人機巡視油氣井和輸送管道，地形複雜或偏遠地區可利用低空飛行器實現物資輸送，農業發達地區可使用無人機實施作物監測、農藥噴灑等，旅遊資源豐富地區則可發展低空旅遊，產業鏈配套完善的地區可以在生產研發環節加大投入。低空經濟的產業鏈條長，應用場景多，找到與本地特點和產業基礎相契合的定位，有利於打開低空經濟發展突破口，從而循序漸進、穩步壯大。

