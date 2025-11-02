中評花絮：韓國傳統酒文化閃耀APEC舞台

APEC國宴祝酒酒選用“虎標柚子生米酒”——韓國傳統酒文化閃耀國際舞台（圖片來源：裴惠貞都家(音) 提供） 中評社慶州11月2日電（記者 崔銀珍）在2025年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間，於慶州舉行的國賓歡迎晚宴上，韓國傳統米酒品牌“虎標柚子生米酒”（音）成為當晚的正式祝酒酒，吸引了各界關注。據悉，這款米酒由位於京畿道華城市正南面（音）的傳統酒釀造廠“裴惠貞都家”（배혜정도가）出品。



“虎標柚子生米酒”以韓國國產大米和該公司自研改良曲為主要原料，不添加人工甜味劑，採用自然發酵方式釀造而成，酒精度為6%，口感柔和、帶有清新的柚子香氣。



該公司代表裴惠貞（Bae Hyejung）是韓國知名傳統酒企業“國順堂”（Kooksoondang）創始人、已故裴相勉（Bae Sangmyeon）的獨生女。裴代表於2010年創立“裴惠貞酒家”，致力於將韓國傳統酒文化以現代方式重新詮釋，產品涵蓋米酒、藥酒等多個品類。她介紹稱：“這款米酒是為了紀念鼓勵我投身傳統酒事業、始終給予我勇氣的父親而釀造的。”同時表示，將“老虎”作為品牌象徵，寓意守護傳統酒文化的尊嚴與自信。



“虎標柚子生米酒”曾在2016年韓國“我們之酒評比大會”中榮獲生米酒部門優秀獎；今年9月，又在由韓國農林畜產食品部主辦的“APEC峰會祝酒酒評選”中獲得濁酒部門大獎，其品質獲得業界高度認可。



裴代表在接受媒體採訪時表示：“前幾天接到通知，昨日已將200瓶米酒分裝於10箱，送抵慶州拉罕精選酒店（Lahan Select Gyeongju），但剛剛得知被正式選為國宴祝酒酒，感到十分榮幸與感激。”她還表示，將繼續努力推廣韓國傳統酒文化，讓更多國際賓客瞭解韓國酒的獨特風味與工藝。



本次國宴是APEC峰會的重要正式活動之一，匯聚21個成員經濟體領導人。晚宴不僅展示了韓國的飲食文化與地方特色，也象徵著韓國在國際舞台上弘揚傳統與創新的文化自信。有關人士指出，“選擇傳統米酒作為祝酒酒，體現了韓國在全球經濟外交中注重文化軟實力與民族象徵性的姿態。”



（後方支援記者：郭至君）