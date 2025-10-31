甘肅省原副省長楊子興一審被判刑14年

中評社北京10月31日電／2025年10月31日，陜西省渭南市中級人民法院公開宣判甘肅省人民政府原黨組成員、副省長楊子興受賄、利用影響力受賄一案，對被告人楊子興以受賄罪判處有期徒刑十三年，並處罰金人民幣四百萬元；以利用影響力受賄罪判處有期徒刑七年，並處罰金人民幣一百萬元，決定執行有期徒刑十四年，並處罰金人民幣五百萬元。對楊子興犯罪所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。



新華社報導，經審理查明：2006年至2024年，被告人楊子興利用擔任甘肅省定西市委副書記、市長，市委書記，甘肅省委組織部常務副部長，甘肅省人民政府黨組成員、副省長等職務上的便利，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在工程承攬、房產開發、職務調整等事項上謀取利益，直接或者通過其親屬非法收受財物共計折合人民幣5040萬餘元。2019年下半年至2024年5月，楊子興利用退休前擔任甘肅省人民政府黨組成員、副省長等職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人在工程承攬、項目投資等事項上謀取不正當利益，直接或者通過其親屬收受財物共計折合人民幣857萬餘元。



渭南市中級人民法院認為，被告人楊子興的行為構成受賄罪、利用影響力受賄罪，數額特別巨大，均應依法懲處，並實行數罪並罰。鋻於楊子興有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄、利用影響力受賄事實；認罪悔罪，積極退贓，犯罪所得財物及其孳息已全部追繳，依法可予從輕處罰。法庭遂作出上述判決。



據悉，渭南市中級人民法院于2025年8月7日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人楊子興及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，楊子興進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員、新聞記者和各界群眾30餘人旁聽了庭審。