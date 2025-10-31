內外不確定性猶存　歐元區經濟復甦受掣肘

中評社北京10月31日電／歐盟統計局10月30日公佈數據顯示，歐元區經濟第三季度勉強實現0.2%的增長，略高於市場預期。分析人士指出，明顯的下行風險仍在壓制經濟復甦前景，對歐元區經濟形成掣肘。



各經濟體差距加劇 德國制約整體表現



新華社報導，最新數據顯示，三季度歐元區主要經濟體表現明顯分化。在貿易與內需推動下，法國經濟增長0.5%。而德國與意大利經濟陷入停滯，勉強避免衰退。其他國家經濟表現喜憂參半，瑞典以1.1%的增速居首，而愛爾蘭、芬蘭與立陶宛均出現萎縮，“冷熱不均”態勢持續。



分析人士指出，歐元區最大經濟體德國動力不足，成為制約區域經濟整體加速的關鍵因素。繼第二季度環比萎縮0.2%之後，第三季度德國經濟零增長。



目前，德國政府正擴大基礎設施和國防投入。但分析人士認為，儘管增加公共支出將促進德國經濟增長，但刺激政策的實際效果可能不及預期。疊加技術人員短缺和材料成本高企等因素，政策傳導效果仍有待觀察。



法國經濟雖在第三季度表現強勁，但仍深陷政治與財政困境。法國總理勒科爾尼正在努力穩定預算。在一系列信用評級下調之際，法國央行行長弗朗索瓦·維勒魯瓦·德加約警告，由於無力應對不斷上升的債務，法國經濟正面臨“逐步窒息”的風險。

