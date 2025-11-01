習近平演講　中國大門只會越開越大

當地時間10月31日上午，亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議第一階段會議在韓國慶州和白會議中心舉行。國家主席習近平出席會議並發表題為《共建普惠包容的開放型亞太經濟》的重要講話（新華社圖） 中評社慶州11月1日電（中評社報導組）當地時間10月31日上午，亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議第一階段會議在韓國慶州和白會議中心舉行。國家主席習近平出席會議並發表題為《共建普惠包容的開放型亞太經濟》的重要講話。習近平強調，中國始終堅持對外開放的基本國策，以實際行動推動建設開放型世界經濟。中共二十屆四中全會通過了關於制定“十五五”規劃的建議。中方將以此為契機，進一步全面深化改革，堅定不移擴大高水平對外開放，不斷以中國式現代化新成就為亞太和世界提供新機遇。以下是講話全文：



尊敬的李在明總統，



各位同事：



很高興來到韓國歷史文化名城慶州，同大家共謀亞太發展大計。感謝李在明總統和韓國政府的周到安排。



亞太經合組織成立30多年來，從勾畫亞太自由貿易區藍圖到推動建設亞太共同體，引領亞太地區走在全球開放發展前列，助力亞太成為全球經濟最具活力的地區。



當前，世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，亞太地區發展面臨的不穩定不確定因素增多。越是風高浪急，越要同舟共濟。我們要堅守亞太經合組織促進經濟增長、增進人民福祉的初衷，堅持在開放發展中分享機遇、實現共贏，推進普惠包容的經濟全球化，構建亞太共同體。為此，我提5點建議。

