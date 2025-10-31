美航天局：“星際訪客”飛掠近日點

中評社北京10月31日電／據美國航天局介紹，一位“星際訪客”——彗星3I/ATLAS于30日從近日點飛掠，目前它正在飛離太陽系，不會對地球構成威脅。這是迄今被觀測到的第三個造訪太陽系的星際天體。



新華社報導，美國航天局介紹說，3I/ATLAS的近日點距離太陽約1.4個天文單位（約2.1億公里），位於火星軌道內側。它與地球的最近距離約1.8個天文單位（約2.7億公里）。



今年7月1日，美航天局資助的位於智利的“小行星撞擊地球最後警報系統”（ATLAS）巡天望遠鏡首次向國際天文學聯合會小行星中心上報了對該天體的觀測結果。觀測顯示3I/ATLAS擁有冰質彗核和彗發，這是彗星的典型特徵，因此被天文學家歸類為彗星而非小行星。目前尚不能確定其大小，據哈勃太空望遠鏡觀測，估計其彗核直徑不小于440米，不超過5.6公里。



據介紹，這顆彗星是迄今已知造訪太陽系的第三個星際天體。研究人員認為，它起源於太陽系外的另一個恆星系統，在形成後被拋入星際空間，在數百萬至數十億年的時間裡一直在漂流，最近才進入太陽系。被發現時，它距離太陽約6.7億公里，位於木星軌道內側。



這顆彗星的命名蘊藏著其“身份密碼”。其中“ATLAS”代表它的發現者ATLAS研究團隊；字母“I”代表“星際”，說明它是來自太陽系外的天體；數字“3”表示它是第三個被確認的來自星際空間的天體。



2017年，研究人員首次觀測到進入太陽系的“星際訪客”，將其命名為“奧陌陌”。2019年，研究人員觀測到代號為2I/Borisov的第二位“星際訪客”。天文學家表示，持續發現這類天體有助於探索太陽系外物質組成、行星形成早期過程及宇宙物理規律等。