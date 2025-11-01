中日領導人APEC會晤　構建穩定兩國關係

當地時間10月31日下午，國家主席習近平在韓國慶州出席亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議期間應約會見日本首相高市早苗。（新華社圖） 中評社慶州11月1日電（中評社報導組）當地時間10月31日下午，國家主席習近平在韓國慶州出席亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議期間應約會見日本首相高市早苗。



習近平指出，中日兩國一衣帶水，互為重要近鄰，推動中日關係長期健康穩定發展符合兩國人民和國際社會普遍期待。中方願同日方一道，按照中日四個政治文件確立的原則和方向，維護雙邊關係政治基礎，推進戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。



習近平強調，目前中日關係機遇和挑戰並存。希望日本新內閣樹立正確對華認知，珍視兩國老一輩政治家和各界人士為發展中日關係傾注的心血和努力，堅持中日和平、友好、合作的大方向。一是恪守重要共識。把“全面推進戰略互惠關係”、“互為合作夥伴、互不構成威脅”、“以史為鑒、面向未來”等政治共識落到實處。恪守和履行中日四個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定，確保中日關係根基不受損、不動搖。“村山談話”深刻反省日本侵略歷史並向受害國道歉，這一精神值得弘揚。二是堅持合作共贏。中共二十屆四中全會擘畫了“十五五”中國發展藍圖，中日合作具有廣闊空間。中日可以加強高端製造、數字經濟、綠色發展、財政金融、醫療養老、第三方市場等方面合作，共同維護多邊貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通。三是促進民心相通。持續開展政府、政黨、立法機構等溝通，深化拓展人文和地方交流，改善國民感情。四是加強多邊協作。秉持睦鄰友好、平等互利、互不干涉內政原則，踐行真正的多邊主義，推動構建亞太共同體。五是妥善管控分歧。著眼大局、求同存異、聚同化異，避免讓矛盾分歧定義兩國關係。



高市早苗表示，中國是日本的重要鄰國，日中兩國對地區和世界和平與繁榮負有重大責任。日方願同中方保持高層交往，密切各層級交流，加強溝通、增進理解、促進合作，扎實推進兩國戰略互惠關係，構建建設性、穩定的日中關係。在台灣問題上，日本將堅持1972年日中聯合聲明中的立場。



高市早苗早些時候在社媒平台X發文稱，她和習近平主席在韓國慶州APEC峰會開始前互致問候。這則貼文也配上她和習近平主席交談的照片。照片顯示，兩人臉上都露出笑容，韓國總統李在明當時也站在兩人旁邊。



高市早苗上周成為日本首位女性首相，由於其保守強硬立場，外界擔心日中關係將進一步惡化。有分析人士認為，雙方在會見中同意推動建設性且穩定的雙邊關係，有望緩解外界對她可能採取強硬對華路線的擔憂。