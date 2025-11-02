中評關注：APEC晚宴 共創可持續的明天

中韓領導人共同觀看晚宴節目表演 笑容滿面（圖源：APEC官方新聞中心、韓聯社） 中評社慶州11月2日電（中評社報導組）韓國總統李在明夫婦於10月31日舉辦正式歡迎晚宴，邀請為出席亞太經濟合作組織領袖會議（APEC）而訪問韓國的各國貴賓，約有400位賓客受邀出席，包括APEC成員國元首與其配偶和國際組織代表以及國內外重要人士。李在明在晚宴開始後發表講話，提議為APEC的合作、成功和世界共同的未來乾杯，他隨後與習近平主席並肩就座，觀賞表演節目。香港行政長官李家超也參加了晚宴。



晚宴司儀主持工作由正在服役的歌手兼演員“臉蛋天才”車銀優擔任，晚宴主廚是Netflix實境秀《黑白大廚》參賽者韓裔名廚愛德華李（Edward Lee），精心安排體現了“韓流”的傳播影響力。



晚宴菜單巧妙結合韓式與西式料理，重點在於展示亞太地區的合作精神及韓國美食文化。開場前菜包括多款拼盤，如特色米卷、菜卷等等；接著是搭配柿子與松子醬的蟹肉沙拉、加入全羅道鮑魚與小年糕的慶州韓牛排骨燉煮、野菜拌飯與慶州豆腐湯。甜點則提供烤松子派、味噌焦糖年糕、智異山菊花茶等等。



晚宴結束後，將以“蝴蝶，一起飛翔”為主題，舉行文化表演。演出分為三幕，串聯過去、現在與未來：從新羅的歷史出發，延伸至現今的K-POP文化，再展望以AI與機器人技術象徵的未來願景。表演中傳達了“在不確定性加劇的時代，我們共同創造可持續的明天”的訊息。參與表演的藝人包括韓流天王G-Dragon、知名舞者Honey J、以及年僅11歲的小提琴家金妍兒（音）等。



韓國總統辦公室表示，此次官方晚宴選擇在擁有千年歷史的古都慶州舉行，象徵韓國文化、科技與亞太合作精神的融合，並期待藉由美食與藝術呈現區域團結與合作的美好願景。

