慶州見證新共識 CEO峰會注入新動力

韓國SK集團會長崔泰源於31日下午在慶州藝術殿堂舉行的APEC首席執行官峰會閉幕式上，將會議指揮槌移交給中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌。(圖源：News1） 中評社慶州11月2日電（記者 崔銀珍）為期四天的2025 APEC CEO峰會於31日下午在韓國慶州落下帷幕。本次峰會由大韓商工會議所主辦，以“彌合差距與共促繁榮”為主題，來自各成員經濟體政府及全球企業界代表齊聚一堂，共商亞太地區的合作與發展。



本屆會議規模創歷屆之最，出席者包括韓國總統李在明、美國總統唐納德·特朗普，以及擔任峰會主席的大韓商工會議所會長崔泰源，三星電子會長李在熔、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、樂天集團會長辛東彬等韓國主要企業領袖，英偉達首席執行官黃仁勛、亞馬遜雲服務（AWS）首席執行官馬特·加曼（Matt Garman）等海內外知名企業家，共計約1,700人參會。



在為期四天、共20個分論壇的會議中，代表們圍繞AI與數字化轉型、氣候危機應對、技術創新等全球性議題展開了熱烈的演講與討論。與會者一致認為，面對亞太地區發展的不平衡，應在共識基礎上推動可持續增長，並提出了超越討論層面的“三C”行動倡議——即“Close the Gaps（彌合差距）”、“Co-create Value（協同創造價值）”、“Commit to Tomorrow（共建未來）”。



“彌合差距”旨在縮小人工智能與數字化轉型所帶來的代際、產業及國家間的新型鴻溝。與會各方宣示，將在科技、教育、金融投資等領域建立共同行動原則，努力緩解社會與經濟的不平等。



“協同創造價值”強調通過合作與團結來應對氣候危機、能源轉型及技術競爭等單一國家或企業無法獨立解決的全球性挑戰。與會者期待在清潔能源、半導體、氫能與核能等未來產業領域創造更多商業機遇。

