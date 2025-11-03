中評花絮：習主席贊慶州皇南麵包 銷量暴增

韓方為迎接習主席來訪，送慶州特產“皇南麵包”(圖源：APEC官方新聞中心) 中評社慶州11月3日電（中評社報導組）國家主席習近平一句“吃得很香”，讓韓國慶州這款地方特產一夜爆紅，那就是“皇南麵包”。據悉，習近平主席日前在與韓國總統李在明會面時的這句話，引發韓國全國熱議，皇南面包銷量暴增。皇南面包是韓國最悠久的紅豆面包品牌。皇南面包皮薄餡軟、花紋典雅，被選為今年亞太經濟合作組織（APEC）領導人會議官方贊助面包。



韓國總統府發言人周四（10月30日）下午在記者會上說，為歡迎中國國家主席習近平，韓方於周三（29日）特別準備剛出爐的“皇南麵包”，並以韓食瓷器精心包裝，傳達“希望您享受慶州的味道”的問候。



韓國總統府發言人還透露，韓國方面當天上午向中方代表團追加贈送200盒皇南麵包。習近平主席對此表示感謝，並稱“吃得很香”。



中評社記者在峰會結束後特意去了那家習近平主席稱讚“很好吃”的皇南面包店，當時雖然已接近打烊時間，但店內仍忙於製作面包。記者到達時，門口依然排著長隊，告示牌上寫著“預計等待時間20分鐘”。一位在慶州開了七年多出租車的市民對中評社記者表示，從沒見過排這麼長的隊，看來習近平主席的帶動效應確實驚人。



皇南麵包於1939年最初產自於慶州市皇南洞30號後，成為慶州市指定傳統美食，也成為慶尚北道指定名品，作為慶尚北道土著企業，皇南麵包有著 80多年的長久歷史，且作為最具代表性的慶州特產，其由來已久的歷史不僅聞名全國，也逐漸被世人所知。



皇南麵包的創始人崔永和先生是崔氏一家子孫，崔永和先生經刻苦努力，在21歲那一年終於成功製作出了“皇南麵包”這一作品。麵包擁有獨特的美味，崔永和先生進一步發展過去常在家里用紅豆和面而製作蛋糕和麵包的傳統風俗，創造了獨具特色的秘訣，直到80多年後的今天，仍僅以紅豆保留著其純淨味道，贏得眾多食客的青睞。

