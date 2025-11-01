習近平會見泰國總理阿努廷

當地時間10月31日下午，國家主席習近平在韓國慶州出席亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議期間會見泰國總理阿努廷。圖源：新華社 中評社北京11月1日電／據新華社報導，當地時間10月31日下午，國家主席習近平在韓國慶州出席亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議期間會見泰國總理阿努廷。



習近平對詩麗吉王太后逝世深表哀悼，並請轉達對哇集拉隆功國王的誠摯慰問。



習近平指出，中國和泰國是好鄰居、好朋友、好親戚、好夥伴，常來常往、親如一家。2022年11月我訪問泰國，中泰關係進入構建命運共同體的新階段，兩國友好根基更牢、合作動能更強。今年是中泰建交50周年暨“中泰友誼金色50年”。站在新起點上，雙方要繼往開來，共同推動中泰命運共同體建設走深走實，助力兩國各自現代化進程，為地區和平穩定和發展繁榮作出更大貢獻。



習近平強調，不久前，中共二十屆四中全會成功召開，審議通過了“十五五”規劃建議。中方願同泰方加強發展戰略對接，分享新時代中國的發展經驗。雙方要加快中泰鐵路建設，加強農產品貿易、綠色經濟、數字創新等合作，讓兩國人民有更多獲得感。深化旅遊、青年、地方等人文交流，辦好建交50周年慶祝活動，促進民心相通。要加大打擊網賭電詐等跨境犯罪力度，為兩國交往和合作營造安全環境。面對變亂交織的國際形勢，中方願同泰方一道推動落實全球治理倡議，維護國際公平正義，維護全球南方共同利益。



阿努廷表示，習近平主席對詩麗吉王太后逝世表示哀悼，這對泰國人民意義重大，泰方對此深為感謝。中共二十屆四中全會成功召開並通過“十五五”規劃建議，中國的發展成就令人欽佩。今年是泰中建交50周年，這是雙邊關係發展的重要里程碑。泰方願以此為契機，同中方密切高層交往，加強經貿、科技、互聯互通、旅遊等領域合作，將泰中關係提升到新高度。泰方將繼續嚴厲打擊網賭電詐犯罪活動。習近平主席提出四大全球倡議體現了中國在國際事務中的負責任大國作用，泰方對此高度讚賞並積極支持。泰方願同中方加強多邊協作，攜手促進地區和平、穩定、繁榮。



蔡奇、王毅等參加。