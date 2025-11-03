中評側記：黃仁勛訪韓引廣泛關注

“CEO炸雞會晤”現場（自左起）：三星電子會長李在熔、現代汽車集團會長鄭義宣、英偉達首席執行官黃仁勛。（圖片來源：APEC官方新聞中心） 中評社慶州11月3日電（記者 崔銀珍）英偉達（NVIDIA）首席執行官黃仁勛以出席“2025APEC CEO峰會”為契機，對韓國進行為期兩天一夜的訪問，並於31日晚啟程離境。這是黃仁勛時隔五年再度訪韓，他與韓國政府及財界高層的連續會晤，以及圍繞人工智能（AI）合作的交流，引發外界廣泛關注。



黃仁勛於30日通過仁川國際機場入境後，隨即在首爾江南區一家炸雞店與三星電子會長李在熔、現代汽車集團會長鄭義宣等舉行非正式會晤。三人在被稱為“啤酒炸雞會晤”的晚宴上，就技術合作與未來方向進行了廣泛討論。據轉述，黃仁勛當時表示：“與在韓國的朋友一起享用炸雞非常愉快”，“在AI時代，韓國是極為重要的合作夥伴”。



31日上午，黃仁勛乘坐專機抵達浦項慶州機場，約有五十餘名市民到場迎接。浦項市政府為其準備了鍍金的大型名片與地區投資指南，並通過隨行秘書轉交。黃仁勛在現場簡短致意稱：“感謝如此熱情的歡迎，很快將發布一項關於韓國的重要消息。”



隨後，黃仁勛前往慶州和白會議中心（HICO），與韓國總統李在明舉行會見。會議現場還有三星電子、現代汽車集團、SK集團及Naver Cloud等主要企業代表出席。會談在前一日“炸雞會晤”的融洽氣氛中進行，氣氛輕鬆愉快。李在明總統在迎接時笑言：“昨天您吃炸雞的畫面，全體國民都一起看了，印象深刻。”黃仁勛也笑著回應：“今天也請總統一同參加。”

