韓總統致辭談亞太未來三大支柱 強調和平

2025年11月1日，在慶州和白會議中心（HICO）舉行的APEC第二場會議現場.（圖片來源：APEC官方新聞中心） 中評社慶州11月2日電（記者 崔銀珍）韓國總統李在明11月1日在慶州舉行的第32屆亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議第二次全體會議上發表開幕致辭時表示，“人工智能（AI）、人口結構變化與文化創意產業將成為開啟亞太未來的三大支柱。韓國願與各成員經濟體攜手，共同構建包容性創新與共同繁榮的新願景。”



與前一日第一場會議所提出的“共同繁榮”和“包容性增長”核心基調一脈相承的同時，李總統此次發言更進一步，具體闡述了人工智能創新、人口危機應對及文化產業戰略培育等未來增長議題，彰顯韓國政府在新興議題上的政策引領與區域合作意志。



一、人工智能是全民共享的技術——以制度創新與合作加速發展



李在明總統指出，“APEC在過去數十年間已成為解決全球經濟課題的思想孵化器，如今我們應以創造力應對AI與人口變化帶來的新挑戰。”



他強調，“在全球人工智能競爭力排名前十的國家中，有五個是APEC成員；在AI相關專利數量排名前四的國家中，全部來自APEC。”，“要將如此強大的潛力轉化為共同繁榮的動力，就必須營造有利於AI創新的社會經濟環境，促進公私協作，支持企業創造力的充分發揮。”



李總統表示，韓國正在集中力量建設人工智能創新生態體系，擴充大規模AI數據中心、培養專業人才，並通過制度改革，為全球企業營造自由創新的環境。他強調：“技術進步應引領包容性增長，韓國將致力於實現‘全民共享的AI社會’。”



此外，他介紹說，韓國提出的“APEC人工智能倡議（APEC AI Initiative）”及正在推動設立的“亞太AI中心（Asia－Pacific AI Center）”，旨在促進政策交流與縮小AI差距，進一步增強地區AI能力建設。“這一倡議體現了韓國將AI變革轉化為機遇的堅定決心。”

