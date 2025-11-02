中評現場：全國台灣研究會學術年會舉行

全國台灣研究會2025年學術年會11月1日在安徽宣城舉行（中評社 盧哲攝） 中評社安徽宣城11月2日電（記者 盧哲）全國台灣研究會2025年學術年會11月1日在安徽宣城舉行，60餘位大陸對台研究專家學者圍繞“準確把握形勢·積極應對變局”主題進行深入探討。



全國台灣研究會會長汪毅夫、副會長孫亞夫、李亞飛、王衛星出席本次年會。副會長李亞飛致開幕辭表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。我們舉行了盛大的9.3閱兵。10月24日，黨和國家決定將10月25日設立為台灣光復紀念日，展現了我們堅持一個中國原則和捍衛國家主權、統一、領土完整的堅定意志。黨的二十屆四中全會，圍繞以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業擘畫未來五年的發展藍圖，明確了在全面建設社會主義現代化國家新征程上推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的目標任務，為對台工作指明了前進方向，為對台學術研究提出了時代課題。



李亞飛說，當前世界百年變局加速演進，中美戰略博弈與台灣問題交織聯動，台海形勢、統一環境同樣面臨深刻複雜變化。台海形勢總體複雜嚴峻沒有變，但出現企穩向好勢頭，積極有利因素在增多、在發酵。形勢在變，任務在變，對策要變，工作要求也要變。我們要堅定戰略自信，保持戰略定力，錨定祖國完全統一目標使命，準確把握中美關係和台海形勢變化，科學識變應變求變。