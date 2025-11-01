俄擴大對歐盟成員國及其機構代表入境禁令名單

中評社北京11月1日電／俄羅斯外交部10月31日發表聲明說，俄擴大了針對歐盟成員國及歐盟機構代表的禁止入境名單，以回應歐盟此前宣佈的第19輪對俄制裁。



新華社報導，聲明說，歐盟持續推行單邊限制措施，這些措施不符合國際法。針對這些不友好行徑，俄方根據相關法律大幅擴大禁止入境俄羅斯的相關人員名單。



根據聲明，該名單涵蓋歐盟機構代表、歐盟成員國及若干奉行歐盟反俄政策的歐洲國家人士。其中包括：負責向烏克蘭提供軍事援助、參與組織對烏軍民兩用產品供應、從事破壞俄領土完整及封鎖俄船舶與貨物活動的相關人員；參與籌設針對俄領導層的“特別法庭”、主張沒收俄國家資產或將相關收益用於烏克蘭、負責制定和實施對俄制裁並企圖破壞俄羅斯與其他國家關係的相關人員；以恐俄言論著稱的公民社會活動人員及學術界代表；投票支持反俄決議及法律草案的歐盟成員國及歐洲議會議員等。



俄外交部表示，歐盟的敵對行動不會對俄羅斯的政策立場造成任何影響。“俄羅斯將繼續堅持捍衛國家利益，保護公民權利與自由，並維護正在形成的多極化世界秩序。”



歐盟理事會10月23日發佈公報說，歐盟正式通過第19輪對俄制裁，其中包括新增69項單獨制裁和多項經濟限制措施，主要針對俄能源、金融和軍工領域。