中國空間站“新訪客”！4隻小鼠開啟太空之旅

中評社北京11月1日電／北京時間2025年11月1日4時58分，在軌執行任務的神舟二十號航天員乘組順利打開“家門”，歡迎遠道而來的神舟二十一號航天員乘組入駐中國空間站，這是中國航天史上第7次“太空會師”。



新華社報導，隨著神舟二十一號飛行乘組順利進入中國空間站，一場涵蓋生命、流體與材料科學的太空實驗拉開帷幕，多個實驗項目將圍繞動物行為、生命起源、智能材料與航天關鍵技術展開探索。其中，2雌2雄4隻小鼠首次進入“天宮”，這將是中國首次在軌實施小鼠空間科學實驗，標誌著中國空間站生命科學實驗進入新階段。



為什麼是小鼠？與人類基因同源性高



小鼠與人類基因同源性高、體型小、繁殖周期短，是公認的生命科學研究的重要哺乳類模式動物。也是研究太空環境下生命體生理變化、行為適應乃至生殖發育的重要模型。



專家介紹，此次進入“天宮”的小鼠並非常見的“小白鼠”，而是經過嚴格篩選和訓練的小黑鼠。



在軌期間，這4隻小鼠計劃在空間站生活5天左右。科研人員將通過多維度視頻圖像監測，研究空間環境對小鼠行為的影響，初步探究小鼠在空間環境的應激響應和適應性變化規律。



如何成為“航天鼠”？晉級之路十分不易



要想成為合格的“動物航天員”，這些小鼠必須通過一系列嚴苛的測試。



首先是“體能關”，小鼠要在特製的“動感單車”——加速旋轉的轉棒上堅持一段時間，考驗其體能、耐力和抓握力。



其次要突破抗暈挑戰，通過二維小鼠旋轉儀模擬太空環境下的前庭刺激，讓小鼠體驗多維度、長時間旋轉，以適應“太空暈動症”。



科研人員還要將小鼠倒吊觀察其掙扎反應，篩選出積極抗爭的“樂天派”；通過迷宮測試評估其空間識別與適應能力，確保它們在失重漂浮環境中仍能找到食物、存活下來。

