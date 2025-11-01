神舟二十一號載人飛船發射取得圓滿成功

10月31日23時44分，搭載神舟二十一號載人飛船的長征二號F遙二十一運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。新華社 中評社北京11月1日電／神中國于10月31日夜成功發射神舟二十一號載人飛船，2025年載人航天發射任務圓滿收官。



當日23時44分，搭載神舟二十一號載人飛船的長征二號F遙二十一運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。



據中國載人航天工程辦公室介紹，飛船入軌後，將按照預定程序與空間站組合體進行自主快速交會對接，神舟二十一號航天員乘組將與神舟二十號航天員乘組進行在軌輪換。在空間站駐留期間，神舟二十一號航天員乘組將在空間生命與人體研究、微重力物理科學、空間新技術等領域開展多項實（試）驗與應用，進行多次出艙活動，完成空間站碎片防護裝置安裝，以及艙內外設備安裝、調試、維護維修等任務。



至此，中國2025年載人航天發射任務圓滿收官。這次任務是工程進入空間站應用與發展階段的第6次載人飛行任務，也是工程立項實施以來的第37次發射任務。截至目前，中國已有28名航天員、44人次進入太空執行飛行任務。



這次任務是長征系列運載火箭的第604次飛行、神舟飛船的第21次飛行。