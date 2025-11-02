習近平：接棒APEC下屆深圳召開

APEC慶州峰會閉幕，各國領導人大合影（圖源：APEC官方新聞中心、韓聯社） 中評社慶州11月2日電（中評社報導組）習近平主席11月1日上午在亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議第二階段會議上講話，以“共同開創可持續的美好明天”為主題提出三點建議。習近平主席強調，亞太各經濟體應該加強互利合作，把握新機遇，應對新挑戰，共同開創可持續的美好明天。



習近平表示，當前，新一輪科技革命和產業變革深入發展，特別是人工智能等前沿技術快速發展，為人類社會開辟了新前景。同時，世界經濟增長動能不足，全球發展赤字擴大，氣候變化、糧食和能源安全等挑戰加劇。亞太各經濟體應該加強互利合作，把握新機遇，應對新挑戰，共同開創可持續的美好明天。為此，我提三點建議。



一是強化數智賦能，塑造亞太創新發展新優勢。我們要充分發揮新技術的驅動和賦能作用，搶抓數字化、智能化、綠色化機遇，加快培育發展新質生產力。激活數據的基礎資源作用和創新引擎作用，推進數據安全有序流動，加快數字經濟高質量發展。深化技術開源開放合作，創建具有競爭力的開放創新生態。



人工智能對未來發展具有重大意義，應該使之為各國各地區人民造福。我們要以全人類福祉為念，推動人工智能朝著有益、安全、公平方向健康有序發展。中國倡議成立世界人工智能合作組織，希望通過發展戰略、治理規則、技術標準等合作，積極為國際社會提供人工智能公共產品。中方願同亞太經合組織各成員一道，共同提升民眾人工智能素養，彌合亞太地區數字和智能鴻溝。



二是堅持綠色低碳，打造亞太可持續發展新範式。綠水青山就是金山銀山。我們要本著對子孫後代負責的態度，加強各經濟體綠色發展戰略對接，促進優質綠色技術和產品自由流通，加快推動發展方式綠色低碳轉型，積極應對氣候變化。切實履行共同但有區別的責任，敦促發達經濟體向發展中經濟體持續提供必要的資金、技術、能力建設等方面支持。

