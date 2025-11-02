《慶州宣言》通過　李在明：期待中國再會

韓國總統李在明發表APEC領導人會議成果聲明。（中評社 崔銀珍攝） 中評社慶州11月2日電（記者 崔銀珍）昨日中午，韓國總統李在明在APEC領導人會議閉幕新聞發布會上表示，本次會議經過激烈討論與深入協商，達成了三項共同成果文件，體現了各成員經濟體的集體意志與合作精神。



李總統指出，首先通過的《慶州宣言》明確了面向開放、充滿活力、和平的亞太共同體的中長期願景，並體現出落實“布城願景2040”的堅定決心。他強調，宣言特別強調“通過創新創造新的增長動力，並實現包容性增長，使發展成果惠及所有人”。



其次，《APEC人工智能倡議》為成員經濟體積極應對AI轉型、共享AI紅利提供了政策方向。該文件重點提出促進創新驅動增長、強化政府—企業—學界合作、擴大AI基礎設施投資等方向。李總統指出：“這是APEC歷史上首個關於人工智能的共同願景。”



第三，《APEC人口結構變化應對共同框架》提出應對低出生率與人口老齡化的政策方向，包括建設有韌性的經濟體系、推動科技創新以改善健康與照護服務、開發應對未來勞動力需求的人力資源等。李總統強調：“這也是APEC首次將人口結構變化確立為共同核心議題，意義重大。”



他表示，韓國始終與APEC的歷史進程同行，從2005年釜山路線圖到今年的《慶州宣言》，再到AI倡議與人口框架，均展現出以和平與創新推動共同繁榮的決心。韓國將繼續與包括中國在內的各成員一道，延續在慶州匯聚的合作精神，共同開創亞太的美好未來。

