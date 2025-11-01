中國明年將發射夢舟一號等4艘飛船

中評社北京11月1日電／中國明年將組織實施天舟十號、神舟二十二號、神舟二十三號、夢舟一號等4次飛行任務，其中夢舟一號載人飛船和用於發射的長征十號甲運載火箭均為首次飛行。11月1日，中國載人航天工程辦公室啟動4次飛行任務標識徵集活動。



新華社報導，根據任務規劃，中國明年將在酒泉衛星發射中心先後發射神舟二十二號和神舟二十三號載人飛船，飛行乘組均由3名航天員組成。發射升空後，神舟二十二號載人飛船對接于空間站核心艙徑向端口，神舟二十三號載人飛船對接于空間站核心艙前向端口。



據瞭解，兩次載人飛行任務期間的主要任務是：神舟二十二號飛行乘組1名航天員開展1年以上長期駐留試驗，實施航天員出艙活動和貨物氣閘艙出艙任務，繼續開展空間科學實驗和技術試驗，開展空間站平台管理工作、航天員保障相關工作以及科普教育等重要活動。



此外，中國明年還計劃在文昌航天發射場發射天舟十號貨運飛船和夢舟一號載人飛船。其中，天舟十號貨運飛船發射後對接于空間站核心艙後向端口，主要任務是上行航天員駐留物資、艙外服等物品，保障平台安全運行的維修備件和推進劑、應用任務各類載荷和樣品；下行銷毀在軌廢棄物。



夢舟載人飛船是在神舟載人飛船基礎上全面升級研製的新一代載人飛船，採用模塊化設計，由返回艙和服務艙組成，用於空間站天地往返運輸。夢舟一號載人飛船將首次採用長征十號甲運載火箭發射，升空後對接于空間站核心艙徑向端口，主要驗證夢舟載人飛船全系統工作狀態，上行環境評價設備及用品、技術驗證產品和駐留物資、應用領域試驗模塊與研究裝置等。



自2003年神舟五號任務起，每次載人飛行任務均設計了任務標識。2023年至今，每年都面向社會公開徵集本年度載人航天飛行任務標識。