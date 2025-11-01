被盜風險遭低估　法國盧浮宮將配防入侵裝置

中評社北京11月1日電／法國文化部長拉茜達·達蒂10月31日說，盧浮宮博物館被盜的風險“遭到長期、結構性低估”，這座著名博物館將在今年年底前安裝防車輛撞擊和防入侵裝置。



新華社報導，達蒂當天接受法國電視一台採訪時說，一份關於盧浮宮安保系統的初步報告顯示，這座博物館“遭入侵和被盜的風險在過去20多年一直被低估”，其安保系統存在的問題還包括安保設備不足和“完全過時”的應對入侵流程等，這些問題亟需採取措施解決。



達蒂強調，博物館內部安保系統在盜竊案發生當天正常運轉，但建築外部存在“重大安全缺陷”，因此博物館靠近公共道路的部分“將在年底前安裝防撞擊和防入侵裝置”。不過，她沒有透露更多細節。



盧浮宮博物館館長洛朗絲·德卡爾先前說，博物館需要物理屏障來阻止車輛停在建築物窗戶附近。德卡爾在盧浮宮盜竊案發生後向達蒂提出辭職，但被後者拒絕。



10月19日，4名蒙面人來到盧浮宮外，分工配合操作升降裝置，從建築物外部陽台潛入室內，數分鐘內搶走9件珠寶，其中一頂屬於拿破侖三世的皇后歐仁妮的皇冠已被警方找到。巴黎檢方21日表示，盧浮宮博物館遭搶所致經濟損失預估達8800萬歐元。截至10月30日，法國警方已抓捕7名嫌疑人，但仍未找到被盜的8件珠寶。