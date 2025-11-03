中評花絮：APEC配偶活動　韓國文化盛宴

借APEC領導人會議之機，在韓國慶州佛國寺青雲橋與白雲橋前舉行的合影留念，寓意“連接各國心靈的橋梁”。（圖源：APEC官方新聞中心） 中評社慶州11月3日電（記者 崔銀珍）韓國總統室消息稱，韓國第一夫人金惠京於31日主持APEC配偶團活動，邀請來自六個經濟體的領導人配偶在慶州體驗融合傳統與現代的韓國文化。活動分為兩部分，上午在佛國寺舉行歡迎儀式，下午於宇陽美術館舉辦午宴與文化交流活動。



總統室介紹，佛國寺是韓國代表性世界文化遺產，象徵著連接過去與現在、理想與現實的橋梁。金惠京以“連接時間之橋，溝通文化之心”為主題主持歡迎儀式，邀請各國配偶共賞秋日佛國寺的靜謐與古韵。



金惠京身著傳統韓服迎賓，向來賓介紹說：“韓服通過直線與曲線的協調，展現自然的優雅與韓國人的品格。” 她親自構思了特別禮物——靈感來自近期因動畫《K－pop Demon Hunters》而受關注的傳統福囊，內裝暖貼並以金色“福”字裝飾。她表示，這份禮物寓意幸福與好運，希望來賓在涼意漸濃的季節里感受溫暖與祝福。



來賓們在僧侶引導下參觀佛國寺殿閣與石塔，瞭解韓國佛教文化的精神與工藝之美。隨後，在無說殿舉行的“茶食”體驗活動以大豆為主材料，象徵種子、生命與共生。總統室說明，此環節寓意APEC合作如同小小的豆粒凝聚為堅實生命力。金惠京在親手製作時表示：“能在千年古刹中，與朋友們共同體驗韓國文化與精神，深感欣喜。”



嘉賓們還在茶香中品嘗“雨前”綠茶，聆聽梵鐘聲冥想，感受韓國式寧靜。總統室評價稱，此次佛國寺活動展現了傳統與精神交融的文化魅力，成為連接人心與文明的象徵。金惠京表示：“每一步踏上佛國寺石階，都是連接過去與未來的橋。願今日的相遇成為人類共生的起點。”

