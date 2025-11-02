嚴安林：大罷免失敗後賴清德五大困境更嚴峻

上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林（中評社 盧哲攝） 中評社安徽宣城11月2日電（記者 盧哲）全國台灣研究會2025年學術年會11月1日在安徽宣城舉行，60餘位大陸對台研究專家學者圍繞“準確把握形勢·積極應對變局”主題進行深入探討。上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林表示，“大罷免”大挫折後，賴清德所面臨的五大困境較之前更加嚴重，其中，藍白合作程度加深，加劇了其“執政困境”。而特朗普政府不信任賴清德程度在加深，增強了“疑賴困境”。



嚴安林表示，“大罷免”失敗後賴清德面臨五大困境更加嚴峻。主要包括：“朝小野大”的“執政困境”、涉及黨內權力分配的“派系掣肘困境”、2026年地方選舉民進黨“候選人提名困境”、“兩岸困境”、特朗普政府“疑賴困境”。賴清德本打算通過“大罷免”作為解決五大困境的突破口，通過改變“立院”“朝小野大”不利局面，進而強化自身在民進黨內政治與領導權威，提高其在2026年地方選舉中提名權威、贏得選舉，進而改變特朗普政府“疑賴”程度。但“大罷免”大挫敗，不僅沒有改變其既有困境，且讓其困境更加嚴重。



其中，“朝小野大”的“執政困境”方面，嚴安林表示，這是賴清德在2024年1月當選後所面臨的台灣政局與政黨政治中的結構性矛盾，並非“大罷免”之後才出現。柯建銘公開或私下都承認，賴清德與他及曹興誠一起謀劃的“大罷免”，就是基於解決這個矛盾來設計，作為所有問題突破口進行。事實上這也是賴清德認為鞏固執政權、並徹底打垮國民黨、贏得 2028年繼續執政最有效途徑，這是為何賴清德抓住柯文哲“圖利”弊案、希望以此終結柯文哲政治生命、讓“藍白合”徹底無效的核心考量。但讓賴清德失望的是“大罷免”居然遭遇大挫敗，且加深了藍白合作程度，也加劇了其“執政困境”。



同時，特朗普政府不信任賴清德程度在加深的“疑賴困境”。嚴安林分析指，賴清德當局與特朗普政府官員溝通不是很順暢，“關係平平”，其中原因：一是特朗普個人對台灣重要性認識不足。特朗普對中國大陸則是相當重視。而他對美國任何政策的個人把控度高、特別是他在意的政策，這就導致特朗普政府中即使是“親台”官員也難以做出“親台”的重大決策，最多是按照官僚系統既有政策與做法往前推進，如美軍對台軍的訓練、再如國會“親台”相關提案等。