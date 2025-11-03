鄭劍：加強涉台正面敘事　掌握輿論主動權

中國和平統一促進會學習研究委員會副主任鄭劍（中評社 盧哲攝） 中評社安徽宣城11月3日電（記者 盧哲）全國台灣研究會2025年學術年會11月1日在安徽宣城舉行，大陸對台研究專家學者圍繞“準確把握形勢·積極應對變局”主題進行深入探討。中國和平統一促進會學習研究委員會副主任鄭劍在年會發表論文表示，必須加強涉台正面敘事，進一步掌握境外涉台輿論鬥爭主動權主導權。



鄭劍表示，反“台獨”反干涉、推進祖國統一大業是天經地義、正大光明之舉。但是，隨著民進黨在島內連續執政、美加大“以台制華”力度特別是發起對華戰略競爭，美台勾連，在台灣問題上聯手推出一系列阻撓統一、分裂國家、“以台制華”的歪理邪說，並依托其占優勢的國際媒體地位廣泛散布，加之國際因素的某些複雜變化，使得這些歪理邪說產生惡劣影響。面對來自輿論認知場的新挑戰，我方堅持原則立場、堅定必勝信心、堅決鬥爭反制，取得重大成效。隨著彼此較量進一步白熱化，新情況新問題層出不窮，必須加強涉台正面敘事，進一步掌握境外涉台輿論鬥爭主動權主導權。



鄭劍指出，目前台灣島內及國際涉台輿論場呈現複雜多變態勢。整體而言我一個中國、反對“台獨”、祖國統一的法理正義根基牢固，和平統一政策師出有名，交流惠台舉措受到歡迎，法理和道義上我占據主動。但具體實踐層面，亦必須面對一些渾水惡流。



鄭劍解析，造成這種複雜局面的原因是多方面的。主要是台灣當局和美西方反華勢力利用其媒體傳播和特有話語等優勢資源，採取偷換概念、轉移焦點、扭曲事務性質等一貫手法，處心積慮解構我方正義話語，建構“反中抗中”“遏制中國”“以台制華”的“正當性”、必要性話語與敘事。各種主客觀條件叠加，使得其策略手法在一定輿論場範圍內取得階段性效果。