快評：高市高調炒作涉台問題　很不高明

中評社快評／日本首相高市早苗近日在社媒發布與台灣的亞太經合組織（APEC）領袖代表林信義的合照，並以台灣“總統府資政”的身份稱呼對方，中方就此提出嚴正交涉和強烈抗議，批評她“在網絡社交平台高調炒作”。



媒體報導，高市早苗在10月31日和11月1日連續兩天在社交媒體X上發布了兩條APEC會議期間與林信義會面的消息，並配有兩人合照，並以官方頭銜稱呼林信義，表示期待日台雙方的務實合作能進一步深化，云云。



高市早苗10月31日雖在APEC見到中國領導人，但中方迄今並未就高市當選日本首相公開發表賀電，可說對其“不理不睬”，而原因是各方所周知的，即與高市在對待歷史的態度與台灣問題上的立場有關。自2020年以來，日本3任首相就職時均接獲中國領導人賀電，高市顯然受到降格對待。



高市APEC高調炒作，很不高明。首先，中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來。一個中國原則是中日關係的政治基礎，日方必須在台灣問題上謹言慎行，以實際行動兌現堅持一個中國原則的承諾。其次，中日兩國的國力對比已發生根本性變化，中國的綜合國力已遠超日本，高市及其領導下的日本政府已不具實力地位與中方抗衡。



高市一向在台灣問題上的態度惡劣，中國人最反對的日本政客的各種表現，高市“幾乎佔全了”。這是危險的，也是不高明的。高市在歷史與台灣問題上若執迷不悟，渾渾噩噩，想搞小動作，只會壞了她與中方的關係，累及中日關係，早晚被清算。