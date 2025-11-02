美以軍事高官會晤　哈馬斯派團訪土耳其

中評社香港11月2日電／以色列國防部長卡茨1日會晤到訪的美軍參謀長聯席會議主席凱恩，討論解除巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）武裝等事宜。同一天，哈馬斯領導層代表團訪問土耳其，討論加沙地帶局勢。



新華社報導，卡茨發表聲明說，他與凱恩討論了以美兩軍之間“密切的戰略和作戰合作”，稱這種夥伴關係“正在塑造中東的新現實”。雙方還討論了“近期和遠

期挑戰”，其中最主要的是加沙地帶局勢，以及確保所有以方被扣押人員獲釋、實現加沙地帶非軍事化和解除哈馬斯武裝。



根據以軍方的聲明，凱恩此行還與以色列國防軍總參謀長扎米爾等軍方官員會面，對加沙地帶局勢等地區性挑戰進行了評估。



以軍方1日在另一份聲明中說，駐紮在加沙地帶南部拉法市的以軍部隊正按照停火協議及以色列領導層指示，繼續在“黃線”附近開展清理行動，拆除殘餘的哈馬斯地道網絡。聲明稱，清理行動期間，曾多次發生巴方武裝人員從地道中現身並向以軍開火的情況。



“黃線”是以軍根據加沙停火第一階段協議劃設的撤軍線，“黃線”以外仍為以軍控制區，“黃線”以內以軍不再駐紮或開展行動。



哈馬斯1日發表聲明說，哈馬斯首席談判代表哈利勒·哈亞率領的代表團1日在土耳其伊斯坦布爾市會晤土外交部長費丹，重點討論巴勒斯坦問題及加沙地帶局勢最新進展，特別是停火協議生效以來以色列屢屢違反協議的行為。



聲明說，哈亞向費丹介紹了加沙地帶巴勒斯坦民眾面臨的嚴峻人道主義和生存困境，強調哈馬斯遵守其簽署的協議，包括搜尋並移交以方被扣押人員遺體，強調有必要組建一個獨立委員會管理加沙地帶及相關權益，以色列必須從加沙地帶全面撤軍。



哈馬斯說，停火協定生效以來，以色列仍多次襲擊加沙地帶，造成大約250人死亡，並且拒絕重開拉法口岸。