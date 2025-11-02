鄭麗文要國民黨變獅群　陳學聖：期待如何蛻變

中評社台北11月2日電／國民黨新舊任主席昨日進行交接，新任黨主席鄭麗文提到，未來會讓國民黨從羊群變獅群。前國民黨“立委”陳學聖表示，這番話確實振奮不少人的人心，大家都在期待國民黨在鄭手中如何蛻變。



《中時新聞網》報導，陳學聖1日在臉書以“鄭麗文的火候”為題發文，並認為鄭麗文誓言要讓國民黨從“羊群”變成“獅群”，這段話確實振奮不少人的人心，大家都在期待國民黨這百年大黨在鄭手中會如何的蛻變，所以大家看的是鄭的下一步。



陳學聖進一步表示，若身為“立委”或名嘴，一定要快人快語，直指人心，就是要個“痛快”，但領導人不一樣，看的是方方面面，想的是如何“周全”，如何面面俱顧，可能更多的時候，需要的是“忍”，刺你的是“辱”。



陳學聖舉前國民黨主席朱立倫為例，並提及與朱相識20多年，朱曾在預算審查時，對著“僑委會”承辦人員說“誰教你的？怎會教出你這種學生？你老師是誰？”讓對方瞬間淚流滿面，後來陳到桃園任文化局長，才知縣府官員最怕被請到縣長室，因為朱在問話前，老早就把數據、對策想好，若官員答不出來，公文聽說是會“滿天飛舞”；陳說朱當國民黨主席後，掛在嘴上竟然最多的，就是“堆疊善意”，經常煩的是如何籌措黨部下個月的薪水，過去很兇、很嚴厲的朱“立委”、朱市長不見了。



陳學聖表示，相信鄭麗文應該會開始深深體會，面對過往鄭的快人快語，大快人心的犀利、辛辣風格，很多支持者是期待的，但是否足以擊敗民進黨，讓國民黨重返執政，將是外界所關注的，若更多時候，鄭需要的是內斂文火烹煮才能成事成局時，考驗的是火候，鄭麗文是否已作好轉型的準備。