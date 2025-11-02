白宮公布美中協議詳情

中評社香港11月2日電／美國白宮公布總統特朗普與中國國家主席習近平達成的協議細節，包括美國降低關稅，以及北京暫停對稀土礦物和磁鐵的新限制措施。協議還包含中國恢復採購美國大豆，避免特朗普威脅對中國商品加徵100%關稅，兩國的貿易休戰延長約一年。



美國將削減對華的芬太尼相關關稅一半到10%，令美國對中國進口商品的整體關稅率從57%降至約47%。



香港電台報導，白宮表示，中國同意採取“重大措施”終止芬太尼流入美國，包括停止向北美運送前體化學品，並嚴格管控全球其他化學品的出口。



中國暫停稀土出口管制為期一年，並同意暫停自3月4日以來宣布的所有報復性關稅措施，包括對美國雞肉、小麥、玉米、棉花、高粱等產品加徵的關稅，以及某些美國企業列入中國政府的不可靠實體清單。



美國暫停出口管制穿透性規則，對被列入美國“實體清單”等的企業持股超過50%的子公司追加同等出口管制制裁一年。



白宮又表示，中國同意在2025年最後兩個月採購至少1200萬公噸美國大豆，並在隨後三年每年採購至少2500萬公噸美國大豆。白宮稱中國還同意恢復採購美國高粱和原木。



白宮表示，中國還將採取措施恢復晶片製造商安世半導體在華工廠的貿易活動，使關鍵傳統晶片的生產得以恢復。



白宮稱北京將延長對美國進口商品的市場化關稅豁免程序，豁免措施將持續有效至2026年12月31日。



特朗普政府將暫停徵收新港口費。