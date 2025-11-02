談聯合政府　黃國昌酸民進黨：少數卻像當皇帝

中評社台北11月2日電／民眾黨屢拋出“聯合政府”議題，並由民眾黨政策會於2日上午舉辦第二場研討會，以日本案例出發，探索台灣未來推動聯合政府的可能路徑。民眾黨主席黃國昌表示，聯合政府恐怕是台灣未來十年必須採取的模式，否則就會像現在民進黨政府一樣，明明是少數政府，卻演得好像在當皇帝，任何事情一意孤行，遇到不順自己意的時候，便抹紅、抹黑在野黨。



《中時新聞網》報導，黃國昌2日上午出席民眾黨政策會舉辦的“聯合政府的理論與實驗”論壇，會前接受媒體訪問。針對未來是否有打算在北中南各辦一場論壇，會不會選在較有可能藍白合作地點？黃國昌表示，日前舉辦第一場的學術研討會，基本上以島內學者為主，廣泛針對外國經驗跟學術議題請學者、專家表達意見。



黃國昌提及，今天更聚焦在日本新首相高市早苗所成立的聯合政府，因為過去自民黨基本上是採取穩定跟公民黨合作態勢，但今年高市早苗的聯合政府非常特殊，是跟日本維新會共組聯合政府，且在當選首相的前一天10月20日，2政府共同簽署政黨合作協議，將2政黨在國會主要推動的法案、重要政策白紙黑字寫下來，相信此經驗對於台灣未來邁向聯合政府理念與具體實踐上，會有很多啟示。



黃國昌指出，積極籌辦地方聯合治理的巡迴論壇，目前規劃北中南至少一場，而確定人選為國民黨黨籍的基隆市長謝國樑、民眾黨籍的基隆市副市長邱佩琳，中部與南部則積極規劃中，希望藉由巡迴論壇將台灣地方政府聯合治理，都有機會讓更多台灣人共同參與。



黃國昌認為，目前台灣整個政治版圖跟政黨彼此間發展狀況，“相信未來十年聯合政府模式，恐怕是台灣必須採取模式，否則就會像現在民進黨政府一樣，明明自己是少數政府，卻演得好像在當皇帝，任何事情一意孤行，遇到不順自己意時，就開始抹紅、抹黑在野黨，甚至用司法檢調‘黨檢媒三位一體’追殺政治競爭對手。”台灣人對民進黨撕裂社會、製造仇恨的執政方式，已非常沒辦法接受，相信從2次大罷免大失敗告終，已清楚傳遞給民進黨此訊息。