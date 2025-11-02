台肥人事地震　暗藏英系与賴系2026布局

中評社台北11月2日電／台肥董座撤換掉與賴系交情深厚的李孫榮，內定由“小英女孩”吳音寧接任，李孫榮不僅擁有環工博士專業，又是當朝人馬，敗在曾被諷為“250萬實習生”的吳音寧手中，引發譁然。這場董座之戰表面風平浪靜，內地里卻是暗潮洶湧，不只是“賴系”與“英系”的角力，更牽扯2026年九合一大選政治版圖的全盤布局。



據《中時新聞網》報導，李孫榮是嘉南藥理大學前校長，不僅與賴清德子弟兵、“立委”林俊憲關係深厚，更是賴長期諮詢仰重的學者，被地方視為“台南幫”要角。賴清德上台後，李孫榮也順利以“農業部”代表人身分接掌台肥，任職一年多來，積極推動減碳綠能策略及台肥轉型，更調薪照顧基層，在台肥內部頗有人望。



相較之下，吳音寧過往爭議不斷，擔任北農總經理期間，就因一問三不知，被質疑政治酬庸、專業能力不足，更被譏為“250萬實習生”；2004年代表民進黨參選彰化縣“立委”，自稱“彰化小音”，選前黃金24小時，時任“總統”蔡英文還特地到彰化力挺，顯示吳音寧在蔡英文心中的分量，但吳仍舊落敗，之後轉任“行政院”中部聯合服務中心副執行長。



李孫榮原本任期至2027年6月25日，不料上任才一年多就被撤換，外傳台肥內部毫無徵兆。台肥10月29日舉辦的論壇，李孫榮還親自出席，突遭撤換讓許多員工都難以置信。



事實上，吳音寧在卸下北農總經理一職後，就由英系布局在彰化長期“蹲點”，原本要為2026地方選舉備戰。黨政人士分析，李孫榮若無重大疏失，以賴清德的強勢，不可能會輕易讓自己人遭英系人馬撤換，比較可能的原因是為2026布局，賴系與英系事先喬好，讓吳音寧接台肥董座，換取蔡英文和英系在重要縣市挺“賴系”人馬。



由於兩波大罷免重挫賴清德的支持度，也重創他在黨內的威信，為拉攏英系，賴之前這波人事改組向親英系釋權，由徐國勇接黨祕書長，英燦系的張惇涵接“行政院”祕書長、龔明鑫接“經濟部長”，眼見2026年黨內初選已啟動，但高雄市、台南市等多個綠營重鎮卻殺到刀刀見骨，賴需要借助小英協調的地方很多，讓出台肥人事也只是小菜一碟罷了！